5 тысяч должностных лиц наказали в Казахстане за плохие дороги

Министр внутренних дел Ержан Саденов 22 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил принимаемые меры по борьбе с плохими дорогами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что органы внутренних дел ежедневно проверяют дороги.

"Акиматам и дорожным организациям вносятся предписания. Наказаны пять тысяч должностных лиц. В том числе в отношении акимов районов и сел применено 487, руководства филиалов "КазАвтоЖол" – 345 мер административного воздействия. Кроме того, расследуются четыре уголовных дела за ненадлежащее содержание дорог", – сказал Саденов.

По его словам, в ходе проверок акимы районов и сел, а также другие ответственные лица указывают на ненадлежащее выделение средств на дорожную инфраструктуру.

"Если после этого будут допущены тяжкие последствия, вопрос будет рассматриваться через призму ответственности руководства областей", – заявил глава МВД.

Ранее глава МВД пожаловался на акиматы.