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Общество

5 тысяч должностных лиц наказали в Казахстане за плохие дороги

Плохая дорога, разбитая дорога, плохие дороги, разбитые дороги, яма на дороге, ямы на дорогах , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 10:48 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов 22 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил принимаемые меры по борьбе с плохими дорогами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что органы внутренних дел ежедневно проверяют дороги.

"Акиматам и дорожным организациям вносятся предписания. Наказаны пять тысяч должностных лиц. В том числе в отношении акимов районов и сел применено 487, руководства филиалов "КазАвтоЖол" – 345 мер административного воздействия. Кроме того, расследуются четыре уголовных дела за ненадлежащее содержание дорог", – сказал Саденов.

По его словам, в ходе проверок акимы районов и сел, а также другие ответственные лица указывают на ненадлежащее выделение средств на дорожную инфраструктуру.

"Если после этого будут допущены тяжкие последствия, вопрос будет рассматриваться через призму ответственности руководства областей", – заявил глава МВД.

Ранее глава МВД пожаловался на акиматы.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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