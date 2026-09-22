Полицейские машины не оснащены современными системами ИИ – глава МВД пожаловался на акиматы

Министр внутренних дел Ержан Саденов 22 сентября 2026 года на заседании правительства заявил о слабой оснащенности полицейских машин в некоторых регионах, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, количество патрульных автомобилей по стране достигло 3 тысяч, но 86% из них не оснащены мобильными комплексами.

"Это означает, что у таких патрульных ограничены возможности применения элементов искусственного интеллекта, выявления превышений скорости, разыскиваемых автомобилей, оперативного собирания необходимых сведений при выезде на места происшествия. Эти цифровые решения приобретаются за счет местного бюджета. Однако акиматы не везде одинаково активно ведут эту работу", – сказал Саденов.

Он подчеркнул, что особенно много вопросов по 14 регионам. В частности, в Карагандинской, Кызылординской, Жетысу, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях уровень оснащенности не превышает 17%.

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