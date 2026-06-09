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Туризм

Упростить оформление ИИН для иностранцев могут в Казахстане

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 12:11 Фото: gov4c.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании правительства 9 июня 2026 года рассказал, что делается для создания благоприятных условия для туристов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов заявил, что МВД упрощает процедуры для въезда туристов в страну и пребывания.

​"На сегодня по электронным визам могут заехать граждане 105 стран без обращения в посольства ("е-Visa"). Также организована выдача Digital Nomad Visa для IT-специалистов и Neo Nomad Visa для туристов. Принимающая сторона уведомляет о прибытии в онлайн-формате. В аэропортах и крупных пограничных переходах осуществляется выдача "туристических карт" с QR-кодом. В них размещена необходимая информация о правилах пребывания, контактах экстренных служб и операторах связи", – добавил он.

Также, по словам министра, создается мобильное приложение QazETA.

"С его помощью иностранцы могут получить больше миграционных услуг, начиная с оформления ИИН. Сейчас Парламентом рассматриваются соответствующие поправки в законодательство", – пояснил глава МВД.

9 апреля 2026 года пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" оповестили о временной приостановке выдачи ИИН иностранцам и лицам без гражданства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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