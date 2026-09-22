48 лазерных систем установят на трассах Казахстана до конца 2026 года

Фото: Zakon.kz

Министр внутренних дел Ержан Саденов 22 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал о принимаемых мерах по снижению количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на трассах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МВД напомнил, что на республиканских трассах применяется система контроля средней скорости. "На участках, где установлена эта система, снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на 10%, погибших – на 33%, пострадавших – на 12%. То есть система эффективна. Сегодня она действует на 12 участках общей протяженностью 2 800 километров. До конца года совместно с Министерством транспорта установим ее еще на 16 участках. Это позволит охватить дополнительно 2,8 тысячи километров. Таким образом, средства измерения средней скорости будут установлены на 28 участках общей протяженностью 5,6 тысячи километров", – сказал Ержан Саденов. Он пообещал, что эта работа будет продолжена. "На трассах также внедряются лазерные системы. В настоящее время на 22 участках установлено 56 таких устройств. Они указывают направление движения в ночное время и при ухудшении погодных условий. Эту работу продолжим. До конца года планируется установить еще 48 систем на 20 участках", – добавил Ержан Саденов. Ранее мы писали, что дроны МВД начали масштабную охоту на нарушителей в Казахстане.

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