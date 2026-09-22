"Надо пресекать": Бектенов высказался о переделанных Toyota Alphard

Премьер-министр Олжас Бектенов 22 сентября 2026 года на заседании правительства поднял вопрос переоборудованных праворульных Toyota Alphard, используемых для междугородних перевозок, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства поинтересовался, удалось ли решить проблему с автомобилями, в которых руль переоборудуют с правого на левый.

"Была большая проблема по междугородним перевозкам – в основном переоборудованные Toyota Alphard с правого руля на левый. Мы решили этот вопрос?" – спросил Олжас Бектенов.

Генеральный директор inDrive Казахстан Арай Бекембаев сообщил, что совместно с Министерством транспорта и МВД были приняты соответствующие меры.

"Более 70 тысяч праворульных машин отключили. Вытекающая проблема появилась – начались нелегальные переоборудования этих машин. Мы их тоже выявили и по VIN-кодам всех заблокировали. Сейчас праворульным машинам можно ездить только на доставке посылок. Их действительно там много, по регионам особенно. Такое решение приняли по ним", – рассказал Бекембаев.

Министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что вопрос остается на постоянном контроле.

"Основную работу сделали. Сейчас путем рейдов с Министерством транспорта и компаниями вместе работаем. Запрет есть, закон есть, выявляем и привлекаем", – сообщил глава МВД.

Бектенов, в свою очередь, призвал пресекать использование таких автомобилей, напомнив о ДТП с большим количеством жертв на междугородних трассах.

"Там особо что смотреть? Toyota Alphard – это машина с правым рулем изначально. Если она у нас ездит, это уже нарушение. Надо смотреть, пресекать эти вещи. Потому что были ДТП с большими жертвами на междугородних трассах именно с этими минивэнами", – заявил премьер-министр.

Бекембаев отметил, что в компании придерживаются "нулевой терпимости" к таким нарушениям.

"Если выявляем, сразу блокируем, в приложение не допускаем еще с 2023 года праворульки", – заключил он.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил ужесточить меры в отношении водителей автомобилей и мотоциклов, которые создают сильный шум, особенно в ночное время.