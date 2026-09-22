"Не штрафовать, а арестовывать": Олжас Бектенов высказался о шумных водителях

Фото: pexels

Премьер-министр Олжас Бектенов 22 сентября 2026 года на заседании правительства поручил ужесточить меры в отношении водителей автомобилей и мотоциклов, которые создают сильный шум, особенно в ночное время, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства поинтересовался у министра внутренних дел Ержана Саденова, какая работа проводится с водителями автомобилей и мотоциклов, создающих сильный шум, особенно в ночное время, а также – как их выявляют и привлекают к ответственности. "Такие факты имеются. Круглосуточно работает полиция. Сейчас очень хорошо помогают цифровые решения, выявляем за счет камер. Сейчас общество активное. Люди через телефоны сообщают на 102 о таких происшествиях. С начала года было зарегистрировано 782 таких факта. Они все были привлечены к административной ответственности. 55 попали под арест. Также автомашины и мотоциклы выдворяют на штрафстоянки. Работу будем усиливать в данном направлении", – рассказал министр. В ответ премьер-министр призвал применять более жесткие меры. "Не надо применять штрафы. Необходимо арестовывать", – заявил Олжас Бектенов. Ранее сотрудники Департамента полиции (ДП) Астаны напомнили гражданам об ответственности за нарушение тишины.

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