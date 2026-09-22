Некоторых водителей лишат дисконта при оплате штрафов – МВД поднимет вопрос в Курултае

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность лишения некоторых водителей дисконтов при оплате штрафов, передает корреспондент Zakon.kz.

Замминистра отметил, что этот вопрос уже поднимался ранее. "Во время работы Мажилиса мы предлагали следующий порядок. Все мы ездим за рулем, все мы водители. Любой гражданин может непреднамеренно нарушить один раз, может, даже два. Но есть люди, которые у нас нарушают массово, у которых штрафов более миллиона. Мы говорили – давайте определимся. Условно, какой-то должен быть порог – может быть, 10 штрафов в течение года, может быть, 5", – сказал Игорь Лепеха. По его словам, если человек в течение года совершает по 10 нарушений, необходимо принимать какие-то меры. "Вот эта тема обсуждалась, и мы сейчас хотим в новом Курултае этот вопрос еще раз поднять. Сколько это будет и какие именно нарушения? Наш подход примерно вот такой", – добавил представитель МВД. Ранее Игорь Лепеха прокомментировал возможные изменения в пенсионной системе органов внутренних дел.

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