274 семьи и 4,1 млрд тенге ущерба: дело о скандальном ЖК Mardan в Астане направили в суд

В Астане завершили расследование уголовного дела о незаконном привлечении денег граждан на строительство жилого комплекса (ЖК) Mardan, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным столичной прокуратуры за 22 сентября 2026 года, от действий подозреваемых пострадали 274 семьи, а общий ущерб составил 4,1 млрд тенге.

Известно, что деньги дольщиков привлекали без необходимых разрешительных документов и использовали не по назначению. Само строительство также велось с нарушениями.

"Чтобы обеспечить возмещение ущерба потерпевшим, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество на сумму более 1 млрд тенге". Пресс-служба прокуратуры Астаны

В настоящее время четыре подозреваемых арестованы, уголовное дело направлено в суд.

"Призываем граждан перед покупкой квартиры в строящемся ЖК проверять наличие необходимых разрешений". Пресс-служба прокуратуры Астаны

25 августа 2026 года стало известно, что в Алматы дольщики просят вернуть деньги за недостроенные коттеджи. Еще четыре года назад они вложились в строительство коттеджей, но заветную недвижимость так и не получили.