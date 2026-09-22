274 семьи и 4,1 млрд тенге ущерба: дело о скандальном ЖК Mardan в Астане направили в суд
Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане завершили расследование уголовного дела о незаконном привлечении денег граждан на строительство жилого комплекса (ЖК) Mardan, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным столичной прокуратуры за 22 сентября 2026 года, от действий подозреваемых пострадали 274 семьи, а общий ущерб составил 4,1 млрд тенге.
Известно, что деньги дольщиков привлекали без необходимых разрешительных документов и использовали не по назначению. Само строительство также велось с нарушениями.
"Чтобы обеспечить возмещение ущерба потерпевшим, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество на сумму более 1 млрд тенге".Пресс-служба прокуратуры Астаны
В настоящее время четыре подозреваемых арестованы, уголовное дело направлено в суд.
"Призываем граждан перед покупкой квартиры в строящемся ЖК проверять наличие необходимых разрешений".Пресс-служба прокуратуры Астаны
25 августа 2026 года стало известно, что в Алматы дольщики просят вернуть деньги за недостроенные коттеджи. Еще четыре года назад они вложились в строительство коттеджей, но заветную недвижимость так и не получили.
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