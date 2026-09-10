Ущерб 6 млрд тенге: в Астане вынесли приговор по масштабному мошенничеству с жильем

В Астане вынесен приговор по делу о крупном мошенничестве при продаже недвижимости в жилом комплексе Qyran, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), следствие установило, что вместо заключения договоров купли-продажи осужденные оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.

"В офисе продаж от имени ТОО потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны", – рассказали в АФМ 10 сентября 2026 года.

Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналом на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО "International Invest Company IIC" эти операции не отражались.

"Кроме того, осужденные реализовали вторую мошенническую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика. Действуя от имени ТОО "International Invest Company IIC", они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали", – сообщили в АФМ.

Суд признал четырех сотрудников ТОО "International Invest Company IIC" виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 8 до 9 лет.

Также суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд тенге, а в пользу ТОО "International Invest Company" постановил взыскать 3,9 млрд тенге.

Потерпевшие получили 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 млрд тенге, еще 73 объекта ушли добросовестным покупателям.

Приговор в законную силу не вступил.

В Алматы ранее накрыли сеть незаконных казино. Среди задержанных – иностранец, который привлекал людей из-за границы, чтобы покупать у них банковские счета для вывода денег.