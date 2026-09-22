20 тысяч сотрудников не хватает полиции Казахстана

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве заявил о дефиците сотрудников полиции, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили его прокомментировать информацию о том, что в бюджете закладываются дополнительные расходы на силовой блок, в частности, на увеличение количества сотрудников полиции.

"Ни для кого не секрет, что у нас на сегодняшний день не хватает патрульной полиции, не хватает участковых, не хватает инспекторов по делам несовершеннолетних. Условно говоря, патрульной полиции нам нужно как минимум еще 10 тысяч человек, с учетом того, что они у нас занимаются и охраной общественного порядка, и дорожной безопасностью, и загородными трассами", – сказал Лепеха.

Он допустил, что, возможно, с этим связаны недочеты и недоработки во многих вопросах.

"Потом, вы видите, постоянно появляются новые микрорайоны, участковые пункты, новые населенные пункты, новые школы. С учетом этого, нам необходимы участковые инспектора и инспектора по делам несовершеннолетних. Все эти категории находятся на местном бюджете. Мы сейчас работаем с акимами с тем, чтобы они по мере возможности, исходя из возможностей бюджета, поэтапно увеличивали численность в первую очередь этих подразделений. Только сотрудников местной административной полиции более 20 тысяч не хватает", – добавил полицейский.

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