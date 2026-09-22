Так вести себя нельзя – замминистра Игорь Лепеха об уволенных сотрудницах туристической полиции

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал случай с увольнением сотрудниц туристической полиции, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее в Казнете разгорелся скандал с участием двух сотрудниц полиции, которые вели себя неподобающе с иностранцем. Как стало известно, обоих полицейских уволили со службы по итогам служебной проверки.

"Действительно, большой резонанс это имело. По большому счету, там и мнение общества разделилось: кто-то был за, кто-то был против категорически. Мы этот вопрос рассмотрели на дисциплинарной комиссии. Комиссия усмотрела в их действиях нарушения как минимум служебной этики и требований к поведению сотрудников полиции", – сказал Игорь Лепеха.

По его словам, такое поведение сотрудников, которые находятся при исполнении и в форме, недопустимо.

"Может быть, мы консервативные люди, но мы считаем, что нельзя так сотруднику полиции себя вести. И дисциплинарная комиссия посчитала, что этих женщин лучше уволить, и пусть они где-то, может быть, в культуре себя найдут. Спасибо", – добавил Игорь Лепеха.

Ранее прецедент прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.