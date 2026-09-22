В Астане заработали 32 умные остановки от "Казахтелекома"

В Астане продолжается развитие сети умных остановок. В этом году "Казахтелеком" совместно с акиматом столицы реализует проект в районах Нұра и Сарайшық, сообщает Zakon.kz.

Компания подводит к остановочным комплексам оптические линии связи, которые позволят подключать видеонаблюдение, подсчет пассажиропотока и другие цифровые сервисы.

В районе Сарайшық работы уже проведены на 32 остановках. Сейчас специалисты продолжают прокладку оптических линий к следующим объектам. В частности, монтажные работы ведутся на участке до остановки "Жағалау-4".

Одна из основных задач такой инфраструктуры – безопасность пассажиров. После прокладки оптика подключается к установленному на остановках оборудованию. Высокоскоростная сеть нужна здесь для того, чтобы разные системы умной остановки могли работать вместе и передавать данные в режиме реального времени. К примеру, камеры на остановках работают не просто как обычное видеонаблюдение: видеопоток может передаваться в Центр оперативного управления Департамента полиции. Это позволяет оперативным службам видеть происходящее на остановках и быстрее реагировать на различные инциденты.

Умные остановки в целом могут поддерживать целый набор цифровых функций. В зависимости от установленного оборудования и задач города это может быть видеоаналитика, подсчет пассажиропотока, автоматическое управление дверями и другие сервисы. При этом анализ пассажиропотока нужен прежде всего для понимания реальной загрузки общественного транспорта. Система показывает общую картину: сколько людей пользуются остановкой, в какие часы пассажиров больше и на каких участках нагрузка выше. Эти данные могут помочь городским службам точнее планировать маршруты и количество транспорта на линии.

Еще одна задача – сделать остановки безопаснее и защитить городскую инфраструктуру от повреждений. Видеонаблюдение позволяет оперативнее реагировать на нештатные ситуации и случаи вандализма. А после завершения движения общественного транспорта двери закрытых остановочных комплексов могут автоматически блокироваться.

По словам генерального директора Дивизиона цифрового бизнеса АО "Казахтелеком" Бахтияра Кожахметова, телекоммуникационная инфраструктура становится основой для дальнейшего развития цифровых городских сервисов.

Умная остановка – это уже не просто место, где пассажир ждет автобус. Это часть городской инфраструктуры, которая может помогать понимать загрузку общественного транспорта, повышать безопасность и делать поездки по городу удобнее. Для работы всех этих сервисов нужна надежная связь. Наша задача – создать такую основу и дать городу возможность подключать и развивать необходимые цифровые решения. Бахтияр Кожахметов

Проект реализуется АО "Казахтелеком" совместно с акиматом Астаны. Работы в районах Нұра и Сарайшық продолжаются. По мере подключения остановок созданная сеть позволит запускать предусмотренные проектом цифровые сервисы и в дальнейшем расширять их перечень.