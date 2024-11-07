Багдат Мусин анонсировал запуск новых облачных сервисов для бизнеса от "Казахтелекома"

"Казахтелеком" совместно с партнером ТОО "Умные города", входящим в группу компаний BTS Digital, запускает четыре облачных сервиса казахстанской разработки, сообщает Zakon.kz.

Эти решения призваны помочь отечественным компаниям и госучреждениям упростить управление данными, сократить затраты на IТ-ресурсы и уменьшить зависимость от зарубежных провайдеров. Все преимущества и возможности новых сервисов телеком-оператор предлагает оценить самим потенциальным пользователям. В рамках презентации новых сервисов Aitu.Cloud Day профессионалы отрасли получили специальные промокоды на 20 тыс. и 100 тыс. тенге для тестового использования услуг.

Фото: "Казахтелеком"

Все четыре новых сервиса "Казахтелеком" предлагает рынку под торговой маркой Aitu.Cloud. Kubernetes as a Service позволяет эффективно управлять контейнеризированными приложениями, обеспечивая их быстрое развертывание, а Compute Cloud предоставляет высокопроизводительные вычислительные мощности. S3 Object Storage гарантирует надежное хранение больших объемов данных с возможностью создания масштабируемых архивов, а Database as a Service упрощает работу с базами данных, освобождая бизнес от необходимости поиска и использования отдельных сервисов.

Фото: "Казахтелеком"

Все услуги доступны для подключения через платформу для бизнеса ismet.kz, которая позволяет компаниям самостоятельно выбирать и настраивать необходимые сервисы. С помощью этой платформы и облачной панели управления – пользователи могут гибко управлять ресурсами, получать отчеты о потреблении и легко добавлять или изменять конфигурации услуг. Интуитивный интерфейс обеспечивает удобный и быстрый доступ ко всем необходимым инструментам для работы с облачными сервисами.

"Важно не только поддерживать высокий уровень качества сервиса, но и внедрять новые разработки, которые позволяют казахстанским компаниям быстрее и эффективнее адаптироваться к современным реалиям. Наши новые облачные сервисы – это ключевой элемент этой стратегии, и я уверен, что они помогут бизнесу ускорить процессы цифровой трансформации и усилить конкурентоспособность на рынке. Сейчас, на старте запуска сервисов, мы предлагаем компаниям их "поюзать" и дать свои комментарии по удобству использования и развитию дополнительных сервисов. Обещаю, что мы рассмотрим все комментарии и максимально используем их для развития наших сервисов", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

Фото: "Казахтелеком"

Новые сервисы ориентированы как на частные компании, так и на государственные структуры, предоставляя им возможность не только экономить на IТ-ресурсах, но и повысить безопасность данных, что особенно важно для локальных организаций. Это позволяет минимизировать зависимость от иностранных решений и усилить контроль над данными в рамках страны. Кроме того, преимущества самообслуживания и гибкой масштабируемости ресурсов делают эти решения идеальными для компаний, стремящихся сократить свои операционные расходы.

"Эти облачные сервисы были разработаны с учетом потребностей казахстанского бизнеса и государственных структур. Надежная инфраструктура "Казахтелекома" гарантирует их высокую производительность и безопасность. Мы видим, что спрос на облачные решения продолжает расти, и наши продукты призваны удовлетворить этот спрос с максимальной эффективностью", – подчеркнул генеральный директор дивизиона IТ АО "Казахтелеком" Марат Абдилдабеков.

Партнером "Казахтелекома" в разработке этих сервисов выступает ТОО "Умные города". Это сотрудничество направлено на создание и внедрение решений, способных ускорить процессы цифровизации в Казахстане. Услуги, основанные на локальной инфраструктуре, дают клиентам значительные преимущества с точки зрения адаптивности и безопасности.

Фото: "Казахтелеком"

"Наше партнерство с "Казахтелекомом" направлено на создание цифровых решений, которые способствуют развитию казахстанской экономики и сокращают зависимость от иностранных поставщиков. Мы уверены, что эти сервисы помогут бизнесу стать более гибким и эффективным в управлении своими цифровыми активами", – отметил генеральный директор ТОО "Умные города" Нуртай Абилгалиев.

В целом, все новые сервисы позволят компаниям эффективно масштабировать и управлять своими цифровыми продуктами и данными. Технологии, лежащие в основе этих сервисов, обеспечивают легкость управления и оперативные изменения под конкретные задачи бизнеса.