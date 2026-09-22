Когда в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются дожди – обновленный прогноз на 23-25 сентября

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В Астане, Алматы и Шымкенте в предстоящие среду и четверг ожидается погода без осадков, а в пятницу прогнозируются дожди с грозами. Об этом говорится в обновленном прогнозе на 23, 24 и 25 сентября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +19...+21°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +19...+21°С. 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С. 25 сентября: переменная облачность, утром и днем дожди. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +13...+15°С. Прогноз погоды по Алматы 23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С. 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С. 25 сентября: переменная облачность, днем дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С. Прогноз погоды по Шымкенту 23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +28...+30°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +28...+30°С. 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +28...+30°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +28...+30°С. 25 сентября: переменная облачность, днем дожди, грозы. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С. Материал по теме Рекорды прошлых лет устояли: "Казгидромет" озвучил самые пиковые температуры августа 2026 года Ранее в "Казгидромете" предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня – 22, 23 и 24 сентября 2026 года. Из него следует, что лето в Казахстане пока не сдает свои позиции и в некоторых регионах страны ожидается жара до +32°С. При этом прогнозируются и дожди с грозами. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

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