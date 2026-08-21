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Общество

Прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту обновил "Казгидромет"

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане, Алматы и Шымкенту ожидается дождливая погода. Об этом говорится в обновленном прогнозе погоды на предстоящие выходные (субботу, воскресенье) и понедельник – 22, 23 и 24 августа 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.
  • 23 августа: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +19+21°С.
  • 24 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 22 августа: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
  • 23 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +28+30°С.
  • 24 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 22 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.
  • 23 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
  • 24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 16:50
Заморозки до -6°С и осадки ударят по Казахстану

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие выходные (субботу, воскресенье) и понедельник – 22, 23 и 24 августа 2026 года. Из него следует, что на страну надвигаются ливни и сильная жара до +39°C.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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