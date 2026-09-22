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Общество

Похолодание до +5°С и дожди: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 23-25 сентября

осень, деревья, желтые листья, Астана, Алматы, Шымкент, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 13:49 Фото: pixabay
В Астане, Алматы и Шымкенте в предстоящие среду и четверг ожидается погода без осадков, а в пятницу прогнозируются дожди с грозами. Об этом говорится в обновленном прогнозе на 23, 24 и 25 сентября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +19...+21°С.
  • 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С.
  • 25 сентября: переменная облачность, утром и днем дожди. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +13...+15°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С.
  • 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С.
  • 25 сентября: переменная облачность, днем дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +28...+30°С.
  • 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +28...+30°С.
  • 25 сентября: переменная облачность, днем дожди, грозы. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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