Более 250 человек погибли на дорогах Казахстана в 2026 году

Фото: Zakon.kz

Министр внутренних дел Ержан Саденов 22 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил статистику погибших в ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о дорогах местного значения. "Они полностью относятся к компетенции акиматов. В этом году на этих дорогах погиб 251 человек. 90% погибших приходится на Туркестанскую, Алматинскую и Жамбылскую области. То есть в этих трех областях ситуация очень тяжелая", – сказал Ержан Саденов. По его словам, основные причины – это лобовые столкновения автомобилей, наезды на препятствия и животных, а также опрокидывания. "Акимам этих областей необходимо срочно заняться данным вопросом. В частности, необходимо принять меры по установке ограждений и дорожных знаков, обустройству безопасных обочин, устранению ям и выбоин", – добавил Ержан Саденов. Ранее в МВД назвали самые опасные дороги Казахстана.

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