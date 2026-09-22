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Общество

Более 250 человек погибли на дорогах Казахстана в 2026 году

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 14:10 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов 22 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил статистику погибших в ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о дорогах местного значения.

"Они полностью относятся к компетенции акиматов. В этом году на этих дорогах погиб 251 человек. 90% погибших приходится на Туркестанскую, Алматинскую и Жамбылскую области. То есть в этих трех областях ситуация очень тяжелая", – сказал Ержан Саденов.

По его словам, основные причины – это лобовые столкновения автомобилей, наезды на препятствия и животных, а также опрокидывания.

"Акимам этих областей необходимо срочно заняться данным вопросом. В частности, необходимо принять меры по установке ограждений и дорожных знаков, обустройству безопасных обочин, устранению ям и выбоин", – добавил Ержан Саденов.

Ранее в МВД назвали самые опасные дороги Казахстана.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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