Электровелосипедам не место на тротуарах: в МВД предупредили казахстанцев

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве разъяснил правила передвижения на электровелосипедах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание на популярность электровелосипедов среди детей и подростков и спросили, разрешено ли передвигаться на них по тротуарам с учетом того, что скорость такого транспорта может достигать 30 км/ч.

Замминистра ответил, что МВД уже отреагировало на эту проблему.

"Электровелосипеды, вне зависимости от мощности, приравнены к мопедам. То есть на сегодня на электровелосипеде по тротуару ездить нельзя, это нарушение. Эта норма уже законодательно утверждена. Мы будем их так же привлекать к ответственности, как и владельцев мопедов", – подчеркнул Игорь Лепеха.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил масштабировать установку систем видеофиксации на пешеходных переходах.