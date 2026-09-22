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Общество

13 дней вместо двух: казахстанцам изменят порядок получения статуса безработного

Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, трудоустройство, работодатель, работодатели, работник, работники, сотрудник, сотрудники, профессия, профессии, работа, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 15:23 Фото: Zakon.kz
В Казахстане совершенствуются подходы к содействию в трудоустройстве, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 сентября 2026 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"С 1 октября период поиска подходящей работы до присвоения статуса безработного увеличивается с 2 до 13 дней. За это время специалисты карьерного центра смогут внимательнее изучить опыт, образование и навыки человека, подобрать вакансии, которые ему действительно подходят, и при необходимости связаться с работодателями".

Как пояснили казахстанцам, если подходящая работа найдется раньше – ждать окончания 13 дней не нужно.

Кроме подбора вакансий, гражданину могут предложить обучение, субсидируемое рабочее место и другие меры поддержки. Первый шаг – зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу. Это можно сделать в карьерном центре, через eGov или на Электронной бирже труда Enbek.kz.

Подробнее о том, как проходит новый карьерный маршрут и что важно знать – смотрите в видео.

9 сентября 2026 года в Минтруда оценили ситуацию на рынке труда Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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