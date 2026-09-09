Текущую ситуацию на рынке труда Казахстана оценили эксперты

По данным Минтруда, безработица в стране достигла отметки ниже 5%. Однако рынок, по мнению экспертов, столкнулся с новыми вызовами. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Так, по мнению политолога Газиза Абишева, обозначенные ответственным ведомством проценты – вполне комфортный уровень.

Вместе с тем появилась проблема с противоположной стороны.

"До 2035 года потребность экономики Казахстана в кадрах составит 2,9 млн человек, из которых 1,8 млн – специалисты рабочих профессий. Другими словами, Казахстану критически нужны именно представители рабочих профессий. Почему? Действующие индустриальные производства. Новые проекты в рамках политики реиндустриализации. Модернизация коммунальной инфраструктуры. Растущие города, требующие большего числа технарей", – пишет Абишев.

Однако, утверждает политолог, далеко не все хотят идти в рабочие секторы, поскольку считают недостаточной предлагаемую там заработную плату и требуют большего. В итоге растущие отрасли испытывают дефицит технических кадров.

"С зарплатами нужно понимать следующее. Уровень зарплат в отрасли зависит от производительности этой отрасли в целом. Простое повышение зарплат без роста производительности ведет к снижению эффективности отрасли, удорожанию ее услуг, и, в конечном счете, транслируется в экономику в виде инфляции, от которой всем хуже. Другими словами, власти не могут повысить зарплаты только потому, что этого хотят рабочие". Газиз Абишев

Он считает, что "на старте высокой зарплаты не будет ни у кого, за исключением уникумов в растущих отраслях". Также хороший доход гарантирован опытным профессионалам:

"Дефицит рабочих кадров рождает обусловленный рыночной конкуренцией за них рост зарплат. Сотрудник, который хорошо знает свое дело, продолжает совершенствоваться, обладает высокой трудовой этикой – всегда будет в цене".

Он призвал в целом понять макроэкономическую ситуацию, в реалиях которой "тучные нефтяные десятилетия прошли и никогда не повторятся".

"Государство будет сокращать расходы. Средний уровень жизни будет проседать. На первое место выходит личная конкурентоспособность и трудолюбие. В эпоху технологической безработицы в секторе "белых воротничков" спасением для многих могут стать технические профессии в рабочих отраслях, которые будут превращаться в наиболее оплачиваемые позиции в экономике", – подытожил Газиз Абишев.

Политический эксперт, вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана Виталий Колточник убежден: заявление премьер-министра Олжаса Бектенова "Тому, кто хочет работать, работа найдется" отражает вполне конкретную ситуацию на рынке труда.

"С начала 2026 года работодатели разместили на Электронной бирже труда 845 тыс. вакансий, из которых 432 тыс. по рабочим специальностям. При этом, по данным Минтруда, значительная часть вакансий остается невостребованной. Конечно, 845 тыс. – поток размещенных вакансий с начала года, а не количество одновременно свободных рабочих мест. Но сама динамика показывает главное: экономика предъявляет значительный спрос на труд. Поэтому сегодня проблема все больше заключается в соответствии квалификации человека конкретному рабочему месту", – объясняет Колточник.

Он усмотрел в этом политический момент: Олжас Бектенов остался на посту премьера – правительство получило подтвержденный политический мандат на продолжение курса реформ.

"И символично, что уже на первом заседании правительства в обновленном составе 8 сентября в центр внимания поставлены рынок труда, рабочие профессии и перестройка системы подготовки кадров. Сам глава Кабмина обозначил новый этап как время полной ответственности правительства за конкретные результаты реализации задач президента. Почему именно рынок труда? Потому что это точка, где большая экономическая политика непосредственно встречается с жизнью человека. Можно строить заводы, дороги, энергетику, запускать инвестпроекты, но экономический рост приобретает общественную ценность, когда он создает рабочие места, повышает доходы и дает человеку профессиональную перспективу. Поэтому правительство, реализующее курс Токаева, фактически начинает новый этап с одного из ключевых вопросов Справедливого Казахстана: как превратить экономический рост в возможности для граждан", – уверен спикер.

По его словам, государство создает условия, при которых труд, квалификация и профессионализм становятся реальным социальным лифтом.

"Совокупная потребность экономики Казахстана в кадрах до 2035 года составляет около 2,9 млн человек, причем 1,8 млн – специалисты рабочих профессий. Это принципиальная цифра. Она говорит о том, что задача государства сегодня состоит уже не только в создании рабочих мест. Требуется заранее понимать, какие специалисты понадобятся экономике через три, пять, десять лет, и готовить их под конкретные производства и регионы. Именно поэтому ставится задача синхронизировать работодателей, колледжи, вузы, акиматы и государственный образовательный заказ. В каждом регионе предполагается формировать отраслевые кластеры подготовки и сертификации кадров, а прогноз рабочих мест должен ежегодно актуализироваться. Это серьезное изменение самой философии занятости. Система переходит от подготовки специалистов по инерции к подготовке кадров под реальную структуру экономики". Виталий Колточник

И такой подход, продолжает политический эксперт, особенно значим, когда Казахстан реализует масштабные инфраструктурные и инвестиционные проекты.

Между тем привлечение около 300 тыс. иностранных работников для казахстанского рынка труда он рассматривает как показатель дефицита отдельных специалистов и рабочих кадров.

"Эти люди, ежегодно приезжающие в Казахстан на работу, относятся к различным категориям трудовой миграции. Еще важнее экономический смысл этого явления. Когда при наличии открытых вакансий предприятия одновременно вынуждены привлекать работников извне, это указывает, прежде всего, на структурный разрыв между потребностями экономики и трудовыми ресурсами. Работодателю нужен не абстрактный работник, а конкретный спец – сварщик определенной квалификации, инженер, технолог, водитель, врач, настройщик по современному оборудованию и зачастую в конкретном регионе. Поэтому иностранная рабочая сила в данном случае выступает еще и своеобразным индикатором: она показывает государству, какие компетенции необходимо быстрее создавать внутри страны", – подытожил спикер.

И добавил, что стратегическая задача очевидна: внешний трудовой ресурс может закрывать отдельные кадровые разрывы, но главным источником развития должен становиться собственный человеческий капитал Казахстана.

В свою очередь финансист Расул Рысмамбетов отметил, что для нашего рынка рабочей силы характерно наличие большого числа предложений, не соотносящихся со спросом, – допустим, когда в трудоустройстве нуждаются экономисты и финансисты, а страна требует строителей.

В этой связи, уточняет он, возникают вопросы к системе образования:

"Темпы подготовки специалистов растут, но при этом квалифицированных кадров на рынке по-прежнему не хватает. Это образование не успевает за промышленностью? Или же проблема глубже? Я знаю, что среднетехнические учебные заведения, колледжи, часто встречаются с тем, что работодатели их игнорируют. Но, с другой стороны, работодатели жалуются, что не могут найти в тех или иных регионах нужных специалистов. И решить эту проблему, к примеру, только за счет трудовой мобильности достаточно сложно. Нередко и работодатели не готовы обеспечивать жильем, и работники не готовы переезжать на другой конец страны".

По мнению финансиста, нужно учитывать не только текущую ситуацию, но и планы государства. Президент сказал, что в стране будет большая стройка – именно это направление и будет ждать специалистов. Сельское хозяйство определено как одно из приоритетных направлений экономики – необходимо решить вопрос дефицита кадров и их квалификации.

"Мы сейчас говорим: нужны электрики, бетонщики, профессиональные специалисты по сварке. Эти специальности в большом почете, не хватает специалистов. Не всегда компания, даже иностранная, заинтересована в том, чтобы привозить своих работников в другую страну. Если соответствующие кадры уже есть на местном рынке, или уровень квалификации местных специалистов позволяет быстро провести переобучение, бизнес будет нанимать сотрудников на месте. Это, в конце концов, элементарно дешевле, чем привозить своих рабочих и обеспечивать им еще и проживание, условия для переезда и так далее". Расул Рысмамбетов

Рысмамбетов признал долгое отсутствие единой системы на рынке труда – решались текущие проблемы, но не делался глубокий анализ на перспективу. Поэтому сейчас корнем всего, на его взгляд, должно стать именно планирование.

Премьер-министр Олжас Бектенов 8 сентября 2026 года на заседании правительства заявил, что в Казахстане достаточно вакансий для желающих работать, и призвал разъяснять населению ситуацию на рынке труда.