Мучили кошку в прямом эфире за донаты: полиция отреагировала на резонансное видео

21 сентября 2026 года в соцсетях появилось видео, на котором мужчина с девочкой в прямом эфире издеваются над кошкой и требуют донаты (денежные переводы) за прекращение издевательств, сообщает Zakon.kz.

На кадрах взрослый человек так сильно кусает кошку за ухо, что она начинает буквально орать. А девочка хлопает по животному рукой. Все это происходит под веселый смех.

Кадры вызвали гнев казахстанцев, которые потребовали найти и наказать стримеров.

Оказалось, что инцидент произошел в Кызылординской области. Полиция нашла мужчину и привлекла к ответственности за жестокое обращение с животным.

"21 сентября в социальной сети TikTok распространилось видео, на котором мужчина жестоко обращается с кошкой. Сотрудники полиции незамедлительно провели проверку. В результате принятых мер мужчина был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 43-летний житель Жамбылской области Серик Кетенов. Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа", – прокомментировали 22 сентября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона.

Ему также вынесено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. Мужчину предупредили, что повторное жестокое обращение с животным может повлечь уголовную ответственность.

Полиция напоминает, что жестокое обращение с животными недопустимо. Применение силы и причинение вреда животному влекут установленную законом ответственность.

Отмечается, что кошка жива. В полиции показали кадры с ней.

Еще один случай жестокого обращения с животным выявили в Алматы. Там женщина зарабатывает на попугае, который якобы делает предсказания. У птицы при этом обломаны крылья, чтобы она не улетела.