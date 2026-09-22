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Общество

Мучили кошку в прямом эфире за донаты: полиция отреагировала на резонансное видео

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 17:17 Фото: polisia.kz
21 сентября 2026 года в соцсетях появилось видео, на котором мужчина с девочкой в прямом эфире издеваются над кошкой и требуют донаты (денежные переводы) за прекращение издевательств, сообщает Zakon.kz.

На кадрах взрослый человек так сильно кусает кошку за ухо, что она начинает буквально орать. А девочка хлопает по животному рукой. Все это происходит под веселый смех.

Кадры вызвали гнев казахстанцев, которые потребовали найти и наказать стримеров.

Оказалось, что инцидент произошел в Кызылординской области. Полиция нашла мужчину и привлекла к ответственности за жестокое обращение с животным.

"21 сентября в социальной сети TikTok распространилось видео, на котором мужчина жестоко обращается с кошкой. Сотрудники полиции незамедлительно провели проверку. В результате принятых мер мужчина был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 43-летний житель Жамбылской области Серик Кетенов. Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа", – прокомментировали 22 сентября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона.

Ему также вынесено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. Мужчину предупредили, что повторное жестокое обращение с животным может повлечь уголовную ответственность.

Полиция напоминает, что жестокое обращение с животными недопустимо. Применение силы и причинение вреда животному влекут установленную законом ответственность.

Отмечается, что кошка жива. В полиции показали кадры с ней.

Еще один случай жестокого обращения с животным выявили в Алматы. Там женщина зарабатывает на попугае, который якобы делает предсказания. У птицы при этом обломаны крылья, чтобы она не улетела.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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