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Общество

Раскрыты подробности истории с заблудившимся в степи Казахстана ребенком, которого спас машинист

поезд, машинист, ребенок, спасение, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 17:19 Фото: Telegram/PR_KTZh
Ребенок, ради которого машинист остановил грузовой поезд, оказался в степи Казахстана один, потому что остался без присмотра взрослых. Об этом сегодня, 22 сентября 2026 года, рассказали в Департаменте полиции (ДП) на транспорте, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками Отдела полиции на транспорте на станции Уштобе оперативно установлены родители ребенка, находившегося вблизи железнодорожных путей, и доставлены в полицию.

"В отношении матери ребенка возбуждено административное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Установлено, что ребенок находился в гостях и остался без присмотра взрослых. Ребенок не пострадал и передан родителям", – раскрыли подробности в ДП на транспорте.

В связи с этим транспортная полиция обратилась к казахстанцам с важным призывом:

"Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на короткое время. Секундная невнимательность может привести к трагическим последствиям".

20 сентября 2026 года машинист поезда спас четырехлетнего ребенка, одиноко шедшего по степи. При скорости около 38 км/ч машинист применил служебное торможение, остановил поезд и забрал ребенка в кабину локомотива.

В КТЖ уточнили, что ребенка передали дежурному по станции Айнабулак, который связался с его родителями.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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