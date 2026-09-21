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События

Машинист остановил поезд ради ребенка, заблудившегося в степи Казахстана

машинист, ребенок, железная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 10:03 Фото: АО "НК "ҚТЖ"
Четырехлетнего ребенка, одного шедшего по степи, спас машинист поезда. Подробности озвучили Zakon.kz в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Известно, что это произошло 20 сентября 2026 года в 12:30.

"Машинист грузового поезда, следовавшего по участку Сарыозек – Уштобе, на перегоне Тауарасы – Айнабулак заметил вблизи железнодорожного полотна четырехлетнего ребенка, который один в степи шел в сторону станции Айнабулак".Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

При скорости около 38 км/ч машинист применил служебное торможение, остановил поезд и забрал ребенка в кабину локомотива.

Уже о случившемся он сообщил поездному диспетчеру.

В итоге ребенка передали дежурному по станции Айнабулак, который связался с его родителями.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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