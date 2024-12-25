Пассажиры оказались запертыми в поездах из-за самоубийства машиниста во Франции

24 декабря во Франции на линии Париж – Лион около 10 поездов остановились, а пассажиры оказались запертыми в транспорте на, как минимум, шесть часов. Инцидент произошел из-за самоубийства машиниста, сообщает Zakon.kz.

Во Франции железнодорожное сообщение на линии Париж – Лион было сильно нарушено из-за самоубийства машиниста, сообщил 25 декабря

По информации телеканала BFM TV, Национальная компания железных дорог Франции SNCF подтвердила, что машинист "покончил с собой во время движения поезда", поэтому сработала система автоматической остановки состава.

"SNCF обратилась к парижским такси, чтобы они забрали пассажиров у выхода со станции. Компания намерена компенсировать 100% стоимости билета пассажирам поездов, наиболее пострадавшим в аварии, и тем, кто опоздал более чем на три часа", – подчеркнули в сообщении.

Несмотря на это, многие пассажиры остались разочарованы тем, что провели канун Рождества не так, как хотели. По данным французского телеканала, от людей поступали жалобы на отсутствие питьевой воды в поездах и недостаток информации от компании SNCF.

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