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Мир

Пассажиры оказались запертыми в поездах из-за самоубийства машиниста во Франции

пассажиры оказались запертыми в поездах из-за самоубийства машиниста во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 01:48 Фото: pixabay
24 декабря во Франции на линии Париж – Лион около 10 поездов остановились, а пассажиры оказались запертыми в транспорте на, как минимум, шесть часов. Инцидент произошел из-за самоубийства машиниста, сообщает Zakon.kz.

Во Франции железнодорожное сообщение на линии Париж – Лион было сильно нарушено из-за самоубийства машиниста, сообщил 25 декабря

По информации телеканала BFM TV, Национальная компания железных дорог Франции SNCF подтвердила, что машинист "покончил с собой во время движения поезда", поэтому сработала система автоматической остановки состава.

"SNCF обратилась к парижским такси, чтобы они забрали пассажиров у выхода со станции. Компания намерена компенсировать 100% стоимости билета пассажирам поездов, наиболее пострадавшим в аварии, и тем, кто опоздал более чем на три часа", – подчеркнули в сообщении.

Несмотря на это, многие пассажиры остались разочарованы тем, что провели канун Рождества не так, как хотели. По данным французского телеканала, от людей поступали жалобы на отсутствие питьевой воды в поездах и недостаток информации от компании SNCF.

Утром 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия. Позднее Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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