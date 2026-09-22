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Общество

Где в Казахстане 23 сентября пройдут дожди и грозы

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 17:43 Фото: unsplash
В среду, 23 сентября 2026 года, на востоке, юго-востоке и в центральных регионах Казахстана ожидаются дожди с грозами. На остальной территории страны будет преимущественно сухо, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", по республике прогнозируется усиление ветра.

"Ночью и утром на западе, северо-западе, севере, востоке и в центре страны местами ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Высокий класс пожарной опасности прогнозируют в Павлодарской и Карагандинской областях, областях Абай и Жетысу, а также отдельных районах Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Алматинской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, областях Улытау и Жетысу, а также отдельных районах Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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