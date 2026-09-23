Астана вошла в топ-15 инновационных городов мира по версии WIPO

Столица Казахстана – Астана – вошла в число финалистов новой международной премии Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) – специализированного учреждения ООН, сообщает Zakon.kz.

По данным Informburo, Всемирная организация интеллектуальной собственности, которая ежегодно публикует авторитетный Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index), официально объявила шорт-лист первой премии WIPO City of Innovation Award.

Главная цель международной награды – отметить города, задающие тренды, создающие благоприятные условия для развития технологий и творчества, а также формирующие комфортную экосистему для предпринимателей, авторов и инноваторов.

По итогам отбора Астана вошла в число 15 финалистов среди городов со всего мира, подтвердив статус одного из центров инноваций и цифровой трансформации.

Столица Казахстана представлена в числе финалистов наряду с крупными мировыми и региональными центрами:

Азия и Ближний Восток: Шанхай (Китай), Джайпур и Тируванантапурам (Индия), Амман и Ирбид (Иордания), Мэанг Лампхун и Ройет (Таиланд), Эчаге (Филиппины);

Европа: Ливерпуль (Великобритания), Шарлеруа (Бельгия), Калдаш-да-Раинья (Португалия), Москва (Россия);

Северная Африка: Рабат и Тетуан (Марокко).

Как отмечают в WIPO, участники премии не только представляли концепции развития, но и брали на себя конкретные обязательства по их реализации в течение 12 месяцев.

Астана представила комплексный подход к развитию современной городской экосистемы. Речь идет о внедрении передовых технологий в сфере государственных услуг и развитии Smart City, поддержке стартапов и креативных индустрий, а также создании решений, направленных на повышение качества жизни горожан.

Важную роль в этой стратегии играет интеллектуальная собственность, которая позволяет превращать перспективные идеи в работающие и защищенные проекты.

Как сообщается на официальном сайте WIPO, финалистов оценит независимое международное жюри, в состав которого вошли эксперты в сфере урбанистики, креативной экономики и инновационного развития.

Победителей первой премии WIPO City of Innovation Award объявят 12 октября 2026 года на торжественной церемонии в штаб-квартире WIPO в Женеве.

Вхождение Астаны в число 15 финалистов наряду с такими городами, как Шанхай и Ливерпуль, способствует укреплению международного имиджа столицы и Казахстана в целом. Такой статус может повысить узнаваемость города на международной арене, способствовать привлечению инвестиций и квалифицированных специалистов, а также дальнейшему развитию современных городских сервисов.

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