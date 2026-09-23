Резкое похолодание и заморозки до -2°С обрушатся на Казахстан

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 24-26 сентября 2026 года. Из него следует, что в ближайшие три дня на страну обрушатся резкое похолодание и заморозки до -2°С, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, усилится ветер.

"Температура воздуха заметно понизится практически во всех регионах Казахстана. В ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы, в северных регионах 25-26 сентября ожидаются заморозки -1-2°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, дневная температура воздуха понизится:

на западе – до +20+28°С ,

, на северо-западе, севере – до +10+17°С ,

, на юге и юго-востоке – до +20+25°С ,

, в горных районах – до +10+15°С.

Также сообщается, что в центре и на востоке страны значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Ранее синоптики предупредили, что сразу 14 городов Казахстана накроют неблагоприятные метеорологические условия. В связи с этим жителей призвали сократить время пребывания на улице.