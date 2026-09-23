Аккредитация и резервные фонды: как предлагают защитить казахстанцев, уезжающих на стажировки

Депутат Константин Петров на пленарном заседании Курултая 23 сентября 2026 года рассказал, с какими трудностями иногда сталкивается молодежь, уезжающая за рубеж по программам обмена, передает корреспондент Zakon.kz.

Константин Петров адресовал свой запрос министру туризма и спорта Ерболу Мырзабосынову и министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку.

"Недавний инцидент с 200 казахстанскими студентами, выехавшими в США по программе Work and Travel и брошенными за рубежом из-за мошенничества организаторов, а также шокирующий случай в Актобе, где десятки людей стали жертвами псевдофирмы, оформлявшей на них кредиты на несуществующие туры, обнажили серьезные проблемы в сфере регулирования туристической деятельности и программ молодежного обмена", – заявил депутат.

По его словам, в Казахстане деятельность посредников, отправляющих молодежь на стажировки и за рубеж, должным образом не лицензируется и не контролируется. Тогда как, например, в США программы молодежного обмена (включая Summer Work Travel) жестко регламентированы на федеральном уровне через систему BridgeUSA. Это право предоставляется исключительно аккредитованным Госдепартаментом спонсорским организациям, которые обязаны обеспечивать участников медицинским страхованием, круглосуточной линией экстренной связи и предварительно верифицировать принимающих работодателей. В Европейском Союзе на организаторов возлагается принцип строгой ответственности за все этапы поездки, даже если услуги оказываются зарубежными субподрядчиками.

"Законодательство ЕС требует наличия обязательных гарантий и компенсационных фондов, за счет которых в случае кризиса или банкротства компании немедленно осуществляется экстренное возвращение домой граждан и полный возврат их средств", – пояснил Константин Петров.

Для минимизации рисков он предлагает, в первую очередь, разработать и внедрить требования к туристическим и образовательным агентствам, организующим зарубежные стажировки и программы обмена, обязав их проходить государственную аккредитацию и заключать прямые договоры с официально признанными зарубежными принимающими структурами.

"Нужно обеспечить прозрачный учет всех аккредитованных операторов, через который граждане перед заключением договора смогут проверять легитимность компании. Также необходимо обязать организаторов международных поездок формировать целевые резервные фонды или страховые продукты, гарантирующие покрытие расходов на экстренную эвакуацию граждан в случае банкротства или мошеннических действий компаний за рубежом", – резюмировал депутат.

Ранее депутат Дихан Камзабекулы заявил, что детей нужно ориентировать на науку, технологии и инженерные профессии.

