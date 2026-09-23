Молодежь подражает обещающим легкий заработок блогерам – депутат

Депутат Дихан Камзабекулы на пленарном заседании Курултая 23 сентября 2026 года заявил, что детей нужно ориентировать на науку, технологии и инженерные профессии, передает корреспондент Zakon.kz.

Дихан Камзабекулы заявил, что сегодня наука и инновации являются важнейшими инструментами обновления и повышения качества развития страны. Особенно важно, по его словам, чтобы основы науки и инноваций системно преподавались в школе и получали непрерывное развитие на последующих этапах образования.

"К сожалению, сегодня заметно, что определенная часть подростков и молодежи подражает некоторым некомпетентным блогерам и сомнительным коучам, а порой верит в возможность получать большие доходы, не прилагая значительных усилий. Это путь, о котором предупреждал великий Абай, говоря о "пяти врагах" человека. В обществе не должно быть места неоправданному подражательству и стремлению к внешнему блеску!" – считает депутат.

По его словам, школьникам и студентам нужно приводить в пример сотни выдающихся личностей прошлого и современности, которые внесли значительный вклад в развитие науки и технологий.

Также Дихан Камзабекулы предлагает разработать эффективные программы по привлечению и подготовке талантливой молодежи к инженерно-техническим и естественно-научным специальностям, а также включить в показатели эффективности (KPI) деятельности системы среднего образования, в том числе будущих школ и Дворцов школьников, отдельный показатель, отражающий результаты работы конструкторских площадок и кружков, ориентированных на инженерно-технические и естественно-научные специальности.

Ранее депутат Мейрамбай Кемалов предложил разработать "Карту вандалоопасных зон" для борьбы с незаконным граффити.