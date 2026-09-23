"Пятый день без изменений": семья 9-летнего ребенка с ботулизмом бьет тревогу в Актау

В Мангистауской области девятилетний ребенок остается в крайне тяжелом состоянии после отравления ботулиническим токсином. Родственники попросили привлечь к его лечению специалистов из Астаны, передает Zakon.kz.

На днях в детскую больницу поступил еще один ребенок из этой же семьи. Пятилетнему мальчику также оказывают помощь.

Семья из Мунайлинского района Мангистауской области почувствовала первые симптомы отравления после застолья на дне рождения у родственника, которое прошло 17 сентября. Главным угощением стала копченая красная рыба. По словам пострадавших, ее достали из холодильника. Как долго она там пролежала, не уточняется.

Спустя один-два дня членам семьи стало плохо. На скорой помощи они были срочно госпитализированы в областную больницу, где их подключили к аппаратам ИВЛ и ввели противоботулиническую сыворотку. Все пациенты до сих пор находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"К нам был госпитализирован пациент в возрасте 9 лет 10 месяцев. Ребенок поступил с диагнозом "ботулизм" в тяжелой степени, в состоянии инфекционно-токсического шока. Сознание было нарушено, у ребенка отсутствовали рефлексы. Он был экстренно госпитализирован в отделение реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящее время ребенок получает лечение в полном объеме. Пациенту с момента поступления начали вводить противоботулиническую сыворотку. Сразу же был проведен консилиум, врачи начали оказывать необходимую помощь. Сыворотки в больнице достаточно", – рассказала Алия Ишимова, заместитель директора Мангистауской областной многопрофильной детской больницы по организационной и лечебной работе.

Врачи детской больницы отмечают – ежедневно с момента поступления ребенка проводят телемедицинские консультации с внештатным главным инфекционистом и главным реаниматологом Министерства здравоохранения. Также ежедневно проводятся консилиумы. Однако родственники ребенка не согласны на онлайн-консультации. Они обратились к акиму Мангистауской области и руководству управления здравоохранения с требованием вызвать необходимых профильных специалистов из столицы.

"В настоящее время состояние ребенка крайне тяжелое, он до сих пор без сознания. Ему необходима помощь врачей высокой квалификации. Мы просим срочно организовать приезд в Актау специалистов республиканского уровня: реаниматолога, опытного инфекциониста, а также других необходимых профильных специалистов. Требуем полностью обследовать ребенка, провести консилиум и незамедлительно начать необходимые лечебные мероприятия", – отмечают родственники ребенка.

Сегодня стало известно, что в Мангистаускую детскую больницу все же пригласили специалистов республиканского уровня, чтобы они совместно с местными врачами провели консилиум и проконсультировали пациента. В Актау санавиацией прибудут реаниматолог, инфекционист и невролог.

Врачи отмечают, что одним из главных факторов в лечении ботулизма является время, так как позднее обращение за медицинской помощью может быть фатальным для пациента.

"Многое зависит и от того, какое количество токсина попало в организм взрослого и ребенка, а также от количества съеденной пищи. Чем больше продукта употреблено, тем больше токсина может попасть в организм. По данным ученых, даже один грамм ботулинического токсина может привести к тяжелому отравлению большого количества людей – до 28 тысяч человек. Это очень сильный и опасный токсин", – добавляет Алия Ишимова.

Врачи также обратились к жителям с просьбой не употреблять продукты, особенно консервированные, сомнительного качества, и ни в коем случае не давать их детям.