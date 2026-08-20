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Происшествия

В Актобе 10-летняя девочка впала в кому после ДТП

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 21:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актобе 10-летняя девочка, которую сбила машина 2 августа 2026 года, сейчас находится в коме. Ребенок был госпитализирован после аварии на улице Эмбинской, однако ее состояние остается крайне тяжелым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 августа 2026 года газета "Диапозон", водитель Chevrolet Cobalt совершил наезд на девочку, когда она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Перед аварией ребенок вышел в магазин недалеко от дома.

"В больнице у девочки диагностировали переломы ребер и костей таза, а также открытую черепно-мозговую травму. Специалисты делают все необходимое для стабилизации ее состояния", – сообщили в областном управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось, что серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на трассе в Актюбинской области. На участке автодороги столкнулись внедорожник Lexus и легковушка ВАЗ.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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