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Общество

Осень все-таки пришла: как изменится погода в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября

Казахский Государственный цирк, Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 15:02 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз на 24, 25 и 26 сентября 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Согласно нему, осень напомнит о себе дождями и похолоданием в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 24 сентября: малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С.
  • 25 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.
  • 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +11+13°С.

Алматы

  • 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.
  • 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.
  • 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

Шымкент

  • 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.
  • 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
  • 26 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

С прогнозом погоды на эти три дня по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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