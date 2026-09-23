Осень все-таки пришла: как изменится погода в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз на 24, 25 и 26 сентября 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Согласно нему, осень напомнит о себе дождями и похолоданием в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана 24 сентября: малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С.

25 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.

26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +11+13°С. Алматы 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С. Шымкент 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.

25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

26 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С. С прогнозом погоды на эти три дня по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью