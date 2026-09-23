Подключение сел к интернету отстает от графика – депутат

Депутат Владимир Киян на пленарном заседании Курултая 23 сентября 2026 года высказался о необходимости обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельской местности, передает корреспондент Zakon.kz.

Владимир Киян отметил, что в селах Казахстана проживает более 7 млн человек – это треть населения страны.

"Для жителей села доступ к высокоскоростному интернету сегодня является необходимым условием для работы, образования, получения государственных и банковских услуг, ведения бизнеса и полноценного участия в современной цифровой экономике... Национальным проектом в области связи "Доступный интернет" предусмотрено подключение к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 2 955 сельских населенных пунктов с общей численностью населения 1 153 330 человек. Вместе с тем фактические темпы реализации проекта вызывают вопросы. На сегодняшний день к ВОЛС подключены 306 сельских населенных пунктов, в которых проживают 284 225 человек", – заявил депутат.

По его данным, особенно существенное отставание сложилось по мероприятиям, предусмотренным на 2024-2025 годы.

"В установленные сроки не обеспечено подключение к ВОЛС 1 502 сельских населенных пунктов, где проживают 692 867 человек. Таким образом, почти 700 тыс. жителей сельской местности не получили предусмотренный планом доступ к высокоскоростному интернету в установленные сроки", – подчеркнул Владимир Киян.

Он просит правительство предоставить подробную информацию о причинах отставания, текущего состояния работ и планируемых сроков их завершения. Он также предлагает рассмотреть возможность использования спутниковых технологий в качестве оперативного решения для обеспечения доступом к сети Интернет населенных пунктов, не охваченных высокоскоростным интернетом.

23 июля 2026 года сообщалось, что из резерва правительства выделено 10,4 млрд тенге на реализацию проекта по созданию космической системы связи KazSat-3R. Проект направлен на развитие национальной спутниковой связи и телекоммуникационной отрасли.