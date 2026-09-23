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Общество

Подключение сел к интернету отстает от графика – депутат

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 14:33 Фото: pexels
Депутат Владимир Киян на пленарном заседании Курултая 23 сентября 2026 года высказался о необходимости обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельской местности, передает корреспондент Zakon.kz.

Владимир Киян отметил, что в селах Казахстана проживает более 7 млн человек – это треть населения страны.

"Для жителей села доступ к высокоскоростному интернету сегодня является необходимым условием для работы, образования, получения государственных и банковских услуг, ведения бизнеса и полноценного участия в современной цифровой экономике... Национальным проектом в области связи "Доступный интернет" предусмотрено подключение к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 2 955 сельских населенных пунктов с общей численностью населения 1 153 330 человек. Вместе с тем фактические темпы реализации проекта вызывают вопросы. На сегодняшний день к ВОЛС подключены 306 сельских населенных пунктов, в которых проживают 284 225 человек", – заявил депутат.

По его данным, особенно существенное отставание сложилось по мероприятиям, предусмотренным на 2024-2025 годы.

"В установленные сроки не обеспечено подключение к ВОЛС 1 502 сельских населенных пунктов, где проживают 692 867 человек. Таким образом, почти 700 тыс. жителей сельской местности не получили предусмотренный планом доступ к высокоскоростному интернету в установленные сроки", – подчеркнул Владимир Киян.

Он просит правительство предоставить подробную информацию о причинах отставания, текущего состояния работ и планируемых сроков их завершения. Он также предлагает рассмотреть возможность использования спутниковых технологий в качестве оперативного решения для обеспечения доступом к сети Интернет населенных пунктов, не охваченных высокоскоростным интернетом.

23 июля 2026 года сообщалось, что из резерва правительства выделено 10,4 млрд тенге на реализацию проекта по созданию космической системы связи KazSat-3R. Проект направлен на развитие национальной спутниковой связи и телекоммуникационной отрасли.

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