Аким Костаная подал в суд на местного предпринимателя: чем все закончилось

Аким Костаная подал в суд на местного предпринимателя из-за договора на обслуживание маршрута №120 "Костанай – Рудный". Стороны урегулировали спор в суде, сообщает Zakon.kz

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области рассмотрел иск акима Костаная к индивидуальному предпринимателю "Б." о расторжении договора на организацию регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

В ходе разбирательства стороны решили урегулировать спор в порядке медиации.

По условиям соглашения ИП "Б." продолжит обслуживать маршрут №120 "Костанай – Рудный" до 31 декабря 2026 года включительно.

С 1 января 2027 года договор прекращает действие по взаимному согласию сторон.

"Ответчик также обязался не оспаривать прекращение договора в судебном порядке и после завершения его действия не предъявлять к истцу имущественных и финансовых претензий. Истец отказался от требования о расторжении договора", – рассказали в пресс-службе суда.

В свою очередь, аким Костаная отказался от требования о расторжении договора.

Суд утвердил соглашение сторон и прекратил производство по делу. Таким образом, маршрут №120 продолжит работу до конца 2026 года.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что аким Рудного судился с самозахватчиком, который возвел бар без разрешения.