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Общество

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких городах Казахстана

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 07:30 Фото: Zakon.kz
Синоптики предупреждают жителей восьми городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 24 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 24 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Павлодар, Актобе, Алматы, ночью в городах Костанай, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Астана.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также 24 сентября 2026 года на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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Камила Салкымбаева
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