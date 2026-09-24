Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких городах Казахстана

Синоптики предупреждают жителей восьми городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 24 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 24 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Павлодар, Актобе, Алматы, ночью в городах Костанай, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Астана.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также 24 сентября 2026 года на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение.