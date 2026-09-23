Грозы, пыльные бури и сильный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 24 сентября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области днем на западе и юге пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с. На востоке и севере высокая, на юге чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем пыльная буря, ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу днем на востоке ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в предгорных и горных районах дождь, гроза. На юге и востоке высокая, на остальной территории чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы и Конаеве чрезвычайная пожарная опасность. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов днем дождь, гроза.

В Астане высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге дождь, гроза, ночью и утром на севере туман. На западе и востоке высокая, на юге и юго-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Семее высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере туман, днем на севере и востоке дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью на юге дождь, гроза, ночью и утром на севере туман. На севере высокая, на северо-западе, востоке и юге чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере, востоке и юге дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На северо-западе, востоке и юге высокая, в центре, на западе и севере чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на севере и в центре пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На западе, севере и в центре высокая, на северо-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Актау высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных районах дождь, гроза, на севере пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на западе и в центре туман, высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром туман.

В Актюбинской области днем на юге и востоке ветер северо-восточный, порывы 15-18 м/с. На востоке высокая, на остальной территории чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 м/с. На востоке и юге высокая пожарная опасность. В Петропавловске дождь, гроза, ночью и утром туман, ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем на севере, востоке и в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем пыльная буря, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере туман, днем дождь, гроза. На востоке и в центре высокая, на западе, севере и юге чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили, что на Казахстан в ближайшие дни обрушатся резкое похолодание и заморозки до -2°С. Подробнее о прогнозе погоды на 24-26 сентября 2026 года – по ссылке.