Жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов предупредил "Казгидромет"

Синоптики предупреждают жителей восьми городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 19 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

19 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Караганда, Балхаш, Темиртау, Уральск, Атырау, Актобе, Алматы и ночью – в Астане, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение на субботу.