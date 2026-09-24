#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
445.65
508.71
5.3
Общество

Примеры народного единства должны быть отражены в видео- и фотодокументах – президент

Архив Президента РК, Архив Президента Республики Казахстан, архивохранилища, архивохранилище, хранилище документов, госархив, госархивы, государственный архив, государственные архивы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:50 Фото: akorda.kz
24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на важность модернизации музеев и культурных центров, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что сейчас критически важное значение приобретает бережное отношение к нашему общему культурному наследию.

"Такое наследие не должно иметь государственных границ. В Семее началась капитальная реконструкция литературно-мемориального музея Федора Достоевского. Эта работа будет полностью осуществлена за счет спонсорских средств. В дальнейшем мы должны привести в порядок другие исторические памятники и музеи страны. Полагаю, состоятельные граждане Казахстана примут активное участие в этом благородном деле", – подчеркнул президент.

Он также указал на необходимость придать новый импульс работе молодежных и спортивных организаций, волонтерской сети, деятельности благотворительных фондов, Советам матерей и аксакалов.

"Во время беспрецедентных в нашей истории разрушительных паводков представители этнокультурных объединений оказали пострадавшим регионам огромную помощь – участвовали в восстановительных работах и поддерживали попавших в беду людей. Государство ценит этот искренний, идущий от всего сердца труд, а народ нашей страны его не забудет. Считаю, что этот пример народного единства, деятельного патриотизма должен найти свое отражение в видео- и фотодокументах в назидание будущим поколениям. И таких историй героизма и сострадания в нашей стране немало", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент рассказал, как будет выстроена работа Халық Кеңесі и Курултая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Озеро Иссык, Иссыкское озеро, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане
12:13, Сегодня
Дело чести всей нации: Токаев о формировании чистой и благоустроенной среды
Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат
11:33, Сегодня
"Не будут вмешиваться в работу друг друга": Токаев о Халық Кеңесі и Курултае
Флаг Казахстана, флаг РК, казахстанцы
11:40, Сегодня
Токаев сделал заявление о национальной идеологии Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рахимжан завершил своё выступление на АИ-2026 по стрельбе из пневматического пистолета
12:26, Сегодня
Рахимжан завершил своё выступление на АИ-2026 по стрельбе из пневматического пистолета
Артём Матусевич после финиша на Азиаде
12:23, Сегодня
Артём Матусевич занял четвёртое место в финале по академической гребле на Азиаде-2026
Казахстанские киберспортсмены не сумели добыть медали на Азиатских играх
12:16, Сегодня
Казахстанские киберспортсмены не сумели добыть медали на Азиатских играх
Шмелёва на дистанции на Азиаде
12:13, Сегодня
Казахстан выступит ещё в двух финалах в гребле на байдарках и каноэ на Азиаде в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: