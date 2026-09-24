Примеры народного единства должны быть отражены в видео- и фотодокументах – президент

24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на важность модернизации музеев и культурных центров, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что сейчас критически важное значение приобретает бережное отношение к нашему общему культурному наследию.

"Такое наследие не должно иметь государственных границ. В Семее началась капитальная реконструкция литературно-мемориального музея Федора Достоевского. Эта работа будет полностью осуществлена за счет спонсорских средств. В дальнейшем мы должны привести в порядок другие исторические памятники и музеи страны. Полагаю, состоятельные граждане Казахстана примут активное участие в этом благородном деле", – подчеркнул президент.

Он также указал на необходимость придать новый импульс работе молодежных и спортивных организаций, волонтерской сети, деятельности благотворительных фондов, Советам матерей и аксакалов.

"Во время беспрецедентных в нашей истории разрушительных паводков представители этнокультурных объединений оказали пострадавшим регионам огромную помощь – участвовали в восстановительных работах и поддерживали попавших в беду людей. Государство ценит этот искренний, идущий от всего сердца труд, а народ нашей страны его не забудет. Считаю, что этот пример народного единства, деятельного патриотизма должен найти свое отражение в видео- и фотодокументах в назидание будущим поколениям. И таких историй героизма и сострадания в нашей стране немало", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент рассказал, как будет выстроена работа Халық Кеңесі и Курултая.