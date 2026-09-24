Токаев сделал заявление о национальной идеологии Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, высказался о национальной идеологии Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как известно, по словам президента, "уже давно ведутся дискуссии по вопросам национальной идеологии".

"Есть все основания утверждать, что вступивший в силу 1 июля Основной закон поставил окончательную точку в этом вопросе. Конституция стала подлинным зеркалом истории нашей страны – ее прошлого, настоящего и будущего. Преамбула Основного закона четко гласит, что мы придаем большое значение укреплению государственности на исконно казахской земле и сохранению преемственности тысячелетней истории Великой степи. Это предполагает глубокое уважение к нашему историческому прошлому и неукоснительное следование заветам предков". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил глава государства, "Основной закон определяет соблюдение прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства закона и порядка, укрепление общенационального единства, повышение благосостояния народа, развитие образования, науки и инноваций как незыблемые задачи государства".

"Этот выбор мы сделали вместе, руководствуясь исключительной ответственностью за судьбу будущих поколений. Принятая Конституция позволила заложить прочный фундамент Справедливого, Прогрессивного и Сильного Казахстана, будущее которого видится светлым, а перспективы развития – ясными". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что "знание и соблюдение Конституции гражданами напрямую способствуют укреплению ее авторитета".

"Убежден, что Конституция должна стать настольной книгой для каждого гражданина. Сплотившись воедино, мы все должны воплощать в жизнь принципы и ценности, закрепленные в ней. Однако при этом следует избегать формализма и популизма, иначе мы рискуем лишиться доверия граждан. Если мы продолжим топтаться на месте и погрязнем в бюрократии, никакого прогресса не будет. Только искренняя вовлеченность и чистые намерения позволят нам добиться реальных результатов". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства отметил, что "перед нами стоят высокие цели и конкретные планы".

"Для их успешной реализации необходимо укреплять наше единство и трудиться усердно, с полной самоотдачей. Работа по разъяснению гражданам и популяризации содержания Конституции – это очень ответственная задача, требующая осмысленного подхода. К этой политически важной деятельности необходимо привлекать граждан, обладающих глубокими познаниями и опытом, прежде всего, юристов, ученых, преподавателей, волонтеров, предпринимателей, ветеранов и государственных деятелей". Касым-Жомарт Токаев

Он уточнил, что "задача Администрации президента – сформировать всеобъемлющую и систематическую платформу для ее реализации".

"Контроль над реализация данной задачи возлагается на вице-президента Ерлана Тынымбайулы Карина. Он будет отчитываться непосредственно перед президентом о ходе работы раз в две недели". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, как изменился Казахстан за последние 7 лет и назвал рекордные показатели. Кроме того, президент назвал главную цель своей работы.