#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
Политика

В Астане началась первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі

Астана, заседание, Дворец независимости , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:14 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Астане 24 сентября 2026 года во Дворце независимости началась первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі с участием президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Zakon.kz.

В работе сессии принимают участие вице-президент Казахстана Ерлан Карин, премьер-министр Олжас Бектенов, депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі и общественные деятели.

"Поздравляю вас с открытием первой сессии Высшего консультативного органа нашей страны – Қазақстан Халық Кеңесі! Сегодня очень важный для нашей страны день, который с полным правом можно назвать историческим. Не сомневаюсь, что Қазақстан Халық Кеңесі, обладающий конституционным статусом уникальный институт, займет особое место в политической системе нашего государства".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, сейчас Казахстан переживает период масштабных преобразований.

"Во всех сферах жизни нашего общества реализуются глубокие реформы. Однако нельзя утверждать, что изменения на этом завершаются. Они непременно будут продолжены. Мы приступили к модернизации системы власти в соответствии с требованиями времени. Убедительным доказательством этого служит учреждение Халық Кеңесі".Касым-Жомарт Токаев

23 сентября 2026 года сообщалось, что председателем Қазақстан Халық Кеңесі избран Ерлан Кошанов.

22 сентября президент РК подписал указ "Об утверждении состава Қазақстан Халық Кеңесі". В его состав вошли 126 казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
13:21, 22 сентября 2026
Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі пройдет 23-24 сентября в Астане: распоряжение Токаева
Касым-Жомарт Токаев, президент РК
15:25, 23 сентября 2026
Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі: о чем говорил Касым-Жомарт Токаев
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
10:37, Сегодня
Будут ли члены Қазақстан Халық Кеңесі получать зарплату
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тяжелоатлет не вошёл в ТОП-3
11:01, Сегодня
Азиада-2026: Казахстану не удалось выиграть первую медаль в тяжёлой атлетике
Торехан Сабырхан улыбается в ринге
10:52, Сегодня
Торехан Сабырхан – о старте на Азиаде: "Я мог бы досрочно победить своего соперника"
Фото: asiangames2026.org
10:42, Сегодня
Куда ушли $2,4 млрд на Азиаду-2026: сколько стоили организация Игр, жильё и медали
Участник Азиатских игр в весе до 70 кг Шавкатжон Болтаев из Узбекистана (архивное фото)
10:39, Сегодня
Узбекский боксёр Болтаев сделал шаг к бою против Торехана Сабырхана: он в 1/4 Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: