В Астане началась первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

В Астане 24 сентября 2026 года во Дворце независимости началась первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі с участием президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Zakon.kz.

В работе сессии принимают участие вице-президент Казахстана Ерлан Карин, премьер-министр Олжас Бектенов, депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі и общественные деятели. "Поздравляю вас с открытием первой сессии Высшего консультативного органа нашей страны – Қазақстан Халық Кеңесі! Сегодня очень важный для нашей страны день, который с полным правом можно назвать историческим. Не сомневаюсь, что Қазақстан Халық Кеңесі, обладающий конституционным статусом уникальный институт, займет особое место в политической системе нашего государства". Касым-Жомарт Токаев По его словам, сейчас Казахстан переживает период масштабных преобразований. "Во всех сферах жизни нашего общества реализуются глубокие реформы. Однако нельзя утверждать, что изменения на этом завершаются. Они непременно будут продолжены. Мы приступили к модернизации системы власти в соответствии с требованиями времени. Убедительным доказательством этого служит учреждение Халық Кеңесі". Касым-Жомарт Токаев 23 сентября 2026 года сообщалось, что председателем Қазақстан Халық Кеңесі избран Ерлан Кошанов. 22 сентября президент РК подписал указ "Об утверждении состава Қазақстан Халық Кеңесі". В его состав вошли 126 казахстанцев.

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