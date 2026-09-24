"Не будут вмешиваться в работу друг друга": Токаев о Халық Кеңесі и Курултае
Фото: senate.parlam.kz
24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что Халық Кеңесі – это не альтернатива Курултаю, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана уточнил, что члены Халық Кеңесі не будут заниматься деятельностью, входящей в компетенцию Курултая, и не будут вмешиваться в работу депутатов.
"Согласно закону, подобные действия недопустимы. Следовательно, и депутаты Курултая не вправе вмешиваться в деятельность Халық Кеңесі. Главная задача – обеспечить слаженную и взаимодополняющую работу этих институтов власти. Поэтому комитетам Халық Кеңесі и Курултая предстоит выстроить постоянный диалог и работать в синергии. У нас общие цели и одна Родина. Поэтому мы все должны сплотить усилия и усердно трудиться во благо народа Казахстана".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, при разработке законопроектов необходимо в полной мере учитывать мнения, чаяния и пожелания народа.
"Тесная координация двух структур непременно откроет для этого все необходимые возможности. В состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли представители этнокультурных объединений, региональных маслихатов и общественных советов, а также общественных организаций. Таким образом, формируется новая масштабная и единая система взаимоотношений между государством и обществом".Касым-Жомарт Токаев
22 сентября президент РК подписал указ "Об утверждении состава Қазақстан Халық Кеңесі". В его состав вошли 126 казахстанцев. 23 сентября 2026 года председателем Қазақстан Халық Кеңесі был избран Ерлан Кошанов.
Ранее президент РК рассказал, как изменился Казахстан за последние семь лет.
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