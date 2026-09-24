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Общество

Дело чести всей нации: Токаев о формировании чистой и благоустроенной среды

Озеро Иссык, Иссыкское озеро, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 12:13 Фото: pexels
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, высказался о важности заботы о природе, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что изменение облика нашей страны, формирование чистой и благоустроенной среды – общая задача.

"В народе говорят: "Где согласие – там и благополучие". Наши граждане должны заботиться о населенных пунктах, в которых они живут. Каждый должен активно участвовать в благоустройстве своего дома, села и города. Некоторые предприниматели вносят значительный вклад в развитие и процветание целых сел. В нашей стране есть немало таких замечательных примеров", – подчеркнул президент.

По его словам, важна любая инициатива, направленная на развитие населенных пунктов и повышение качества жизни проживающих в них граждан.

"Члены Халық Кеңесі также не должны оставаться в стороне от дел, приносящих пользу регионам. Нельзя возлагать эту работу исключительно на государство. Наши граждане также должны ответственно относиться к этой задаче, проявлять активность, настойчивость и заботу о своей стране. Содержать в чистоте города, улицы и парки, формировать новый облик нашей страны – значит менять образ жизни всего нашего общества, стремиться к тому, чтобы государство вошло в число наиболее развитых и цивилизованных стран мира. Это важнейшая задача, дело чести всей нации", – заявил глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о национальной идеологии Казахстана.

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Фото Оксана Даирова
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