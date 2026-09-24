Глава государства предложил ужесточить наказание за осознанное загрязнение природы и общественных пространств

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, заявил о важности ответственного отношения человека к окружающей среде, передает корреспондент Zakon.kz

Глава государства с сожалением отметил, что все еще имеются факты бескультурья, осознанного загрязнения природы и общественных пространств.

"Полагаю, будет правильным ужесточить наказание за подобного рода антиобщественные, антигосударственные деяния", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, "Таза Қазақстан" – это философия ответственного отношения человека к окружающей среде, показатель гражданской зрелости, важный критерий цивилизованности государства.

"Отрадно, что многие наши города и села становятся примером высокой экологической культуры и общественного порядка. Теперь необходимо принять меры, чтобы наряду с нашими традиционными преимуществами – гостеприимством и безопасностью, чистота во всем ее многообразии стала национальным "брендом" нашей страны. Приезжающие в нашу страну гости уже отмечают высокое качество городской среды, и это повышает туристическую и инвестиционную привлекательность Казахстана. Но нужно масштабировать эти положительные результаты", – резюмировал глава государства.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о национальной идеологии Казахстана.