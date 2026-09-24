Токаев: От безразличия и агрессии мы переходим к чистоте, ответственности и бережному отношению к природе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, высказался о важности заботы о природе, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что изменение облика нашей страны, формирование чистой и благоустроенной среды – общая задача.

"В народе говорят: "Где согласие – там и благополучие". Наши граждане должны заботиться о населенных пунктах, в которых они живут. Каждый должен активно участвовать в благоустройстве своего дома, села и города. Некоторые предприниматели вносят значительный вклад в развитие и процветание целых сел. В нашей стране есть немало таких замечательных примеров", – подчеркнул президент.

По его словам, важна любая инициатива, направленная на развитие населенных пунктов и повышение качества жизни проживающих в них граждан.

"Члены Халық Кеңесі также не должны оставаться в стороне от дел, приносящих пользу регионам. Нельзя возлагать эту работу исключительно на государство. Наши граждане также должны ответственно относиться к этой задаче, проявлять активность, настойчивость и заботу о своей стране. Содержать в чистоте города, улицы и парки, формировать новый облик нашей страны – значит менять образ жизни всего нашего общества, стремиться к тому, чтобы государство вошло в число наиболее развитых и цивилизованных стран мира. Это важнейшая задача, дело чести всей нации", – заявил глава государства.

Президент добавил, что в целом, вопросы чистоты и порядка всегда должны находиться в центре внимания.

"Совершенно очевидно, что без этого не может быть ни развития, ни процветания. Посредством общенационального движения "Таза Қазақстан" мы меняем отношение всего нашего народа к этим вопросам. Нельзя допускать безразличного, беспечного отношения, проявлений жестокости к природе. Человек и природа – единое целое. Мы должны бережно относиться к окружающей среде, заботиться о ней. Еще раз хочу подчеркнуть: в архитектурном облике и благоустройстве наших городов отражаются культура нашего народа, его достоинство и ценности", – указал Касым-Жомарт Токаев.

В целом, по его данным, чистота и привлекательность страны прежде всего влияют на настроение и социальное благополучие наших граждан, а также является важным фактором, способствующим экономическому росту.

"Поэтому массовое озеленение, поддержание чистоты, соблюдение Закона и Порядка – это задачи государственного значения. Мы должны активно заниматься этой работой не ради сиюминутных результатов, а во имя светлого будущего следующих поколений", – резюмировал президент.

Токаев: от безразличия, равнодушия и агрессии мы переходим к чистоте, ответственности и бережному отношению к природеРанее Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о национальной идеологии Казахстана.