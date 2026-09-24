"Никакой приговор не вернет Улдану": вдовец выступил в суде

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 24 сентября 2026 года вдовец погибшей фельдшера Улданы Мырзуан Адилет Зейнел выступил в прениях и заявил, что не считает председателя ОСИ единственной виновной в произошедшей трагедии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что не считает Жубаниязову единственной виновной в произошедшем и не возлагает на нее прямую ответственность за гибель Улданы.

"Мы говорим, что правда должна была быть... Мы хотим, чтобы люди, которые работали за наблюдением этого строительства, которые были очевидцами, тот, кто принимал этот дом, тот, кто строил этот дом, и все остальные, которые строят дома, строили все доброкачественно. Чтобы они знали, что за каждым их мелким воровством могут быть последствия очень серьезные, как трагедия, как наша. Мы не обвиняем никого, уважаемый суд. Даже никакие приговоры, то, что мы обвиняем кого-то, не вернут нам человека, которого мы потеряли. И не вернут нас туда, на 8 ноября, и не сделают все хорошо", – сказал вдовец.

Он также отметил, что оставляет решение на усмотрение суда, выразив надежду, что оно станет сигналом для застройщиков и председателей ОСИ о необходимости ответственно выполнять свои обязанности.

18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.