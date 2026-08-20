"Хочу начать новую жизнь": вдовец фельдшера объяснил, почему отказывается от статуса потерпевшего

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 20 августа 2026 года вдовец погибшей фельдшера Улданы Мырзуан объяснил, почему решил отказаться от статуса потерпевшего по делу, передает корреспондент Zakon.kz.

В суде начался допрос потерпевших. Первым был допрошен вдовец погибшей. У него уточнили анкетные данные: Адилет Зейнел сообщил, что родился в 2001 году и в настоящее время работает в частной клинике. На уточняющий вопрос о семейном положении потерпевший сообщил, что с 13 августа 2026 года состоит в другом браке.

Также он рассказал, что с Улданой был заключен брак в сентябре 2025 года. Она работала фельдшером на подстанции скорой помощи Байконурского района, а он сам в то время работал в операционном блоке Первой городской больницы.

Гособвинитель уточнила у потерпевшего, оказывалась ли ему материальная помощь в связи с гибелью супруги, а также попросила назвать ее источник и размер. Адвокат потерпевшего попросил снять вопрос, однако судья отказала, пояснив, что в дальнейшем по делу могут быть заявлены исковые требования, поэтому ответ имеет значение для разбирательства.

"Вместе с тем суд считает необходимым в этой части уточнить. Вот вы пояснили, что материальная помощь со стороны акимата вам оказывалась. Скажите, пожалуйста, на тот момент являлись ли вы в статусе потерпевшего?" – спросила судья.

Адилет Зейнел ответил, что на тот момент уже подал заявление и находился в статусе потерпевшего. По его словам, 19 ноября, после похорон Улданы, его пригласили в акимат Астаны.

В акимате города Астаны присутствовал аким города, замакима. Также был, если не ошибаюсь, депутат, в то время говорили, маслихата. Имя, фамилию я не знаю. Акимат запросил помощи у своих депутатов и у остальных. Первым отозвался депутат маслихата, о котором ранее говорил, не помню имя, фамилию. Он своей рукой передал нам эти деньги, 20 миллионов тенге. Наличными передал. Никакой росписи, мы ничего не подписывали, никаких журналистов, ничего не было. Я туда поехал с сестрой, родной сестрой Улданы. Мы вместе там присутствовали", – озвучил он.

Гособвинитель также уточнила, какая сумма из полученной материальной помощи была потрачена на организацию поминальных мероприятий.

"На поминальные мероприятия...точно не помню. Но первое, которое 18 ноября, 19 ноября, которое мы делали, первый, бесіндік, да, сопровождала подстанция скорой помощи. Они все организовывали. Мы в то время не были в состоянии что-то организовывать, еще что-то делать. Они все это делали. Там директор подстанции скорой помощи ходил, он все организовывал", – продолжил он.

На уточняющие вопросы потерпевший подтвердил, что ранее при получении денег он добровольно находился в этом статусе и от него не отказывался. После этого судья попросила пояснить, что стало основанием для его отказа от статуса потерпевшего уже на стадии судебного разбирательства.

"На стадии судебного разбирательства я, так как я начал новую жизнь, женился, хочу отказаться в пользу мамы супруги Улданы, чтобы она дальше сама продолжала", – сказал мужчина.

После этого потерпевший пояснил, как были распределены полученные средства: часть направили на погашение кредита за автомобиль, часть планировали использовать для закрытия других обязательств, часть передали матери Улданы, а оставшиеся деньги потратили на связанные с похоронами и поминальными мероприятиями расходы.

На вопрос о наличии претензий к подсудимой потерпевший ответил, что претензий не имеет и оставляет решение на усмотрение суда. Он также отметил, что не хочет никого обвинять.

18 августа 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан. В тот день стало известно, что вдовец Улданы Мырзуан хотел отказаться от статуса потерпевшего.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.