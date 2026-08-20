"Все тело было в крови": вдовец фельдшера Улданы Мырзуан рассказал в суде о дне трагедии

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 20 августа 2026 года вдовец погибшей фельдшера Улданы Мырзуан Адилет Зейнел рассказал, что происходило в день трагедии – от их последнего разговора до момента, когда он увидел супругу в приемном покое больницы, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам потерпевшего, утром 8 ноября 2025 года они вместе вышли из дома и разъехались на работу. Улдана заступила на дневную смену на подстанции скорой помощи Байконурского района, а Адилет отправился на дежурство в Первую городскую больницу.

"Где-то в половине седьмого мы выехали на работу, в 7:45 уже были на своих рабочих местах. Далее она мне писала сообщения, мы переписывались. Около 10:00 она написала, что есть какое-то падение, может быть доставка в вашу больницу. После этого мы перестали разговаривать. Она перестала писать", – рассказал Зейнел.

Примерно через час мужчине позвонили по внутреннему телефону больницы и сообщили, что в приемное отделение доставили женщину, похожую на его супругу. Сначала Адилет не поверил услышанному.

"По внутреннему телефону городской больницы мне сообщили, что моя жена лежит в первой городской в приемном покое. Попросили спуститься и опознать ее. Я подумал, это шутка. Потому что она мне ранее писала, я не откликнулся, дальше делал свою работу", – сказал он.

Однако вскоре ему позвонила мать, ранее работавшая в этой больнице.

"Она сказала, что моя жена лежит в палате. Я со второго этажа операционного блока спустился вниз, на первый этаж, опознал ее, сказал, что это моя жена, потому что ее доставили как неизвестную", – продолжил потерпевший.

Когда он впервые увидел Улдану, она находилась без сознания.

"Голова была полностью в крови, все тело было в крови. Врачи и медперсонал делали свою работу", – сообщил Зейнел.

По словам мужчины, рядом с супругой находились фрагменты различных материалов.

"Возле головы были останки кирпичей, железо, похожее на кондиционер. Такие мелкие предметы, которые упали из облицовки", – рассказал он.

Позже, уже после операции, родственники съездили на место происшествия. Там, по словам потерпевшего, они увидели большое количество обломков фасада и кирпича. Однако кондиционера они там не увидели.

В сознание после госпитализации Улдана так и не пришла. Она находилась в больнице с 8 по 18 ноября. Мужчина заметил лишь то, что она иногда "дергала пальцами".

"Мы 10 дней с мамой Улданы, с сестрами не уходили из Первой городской больницы. Мы сидели там, ждали, когда она проснется. Все мои близкие родственники и родственники со стороны Улданы были там", – рассказал вдовец.

18 ноября, когда мужчина ненадолго уехал из больницы, ему позвонили из реанимации и сообщили об ухудшении состояния супруги.

"Мне позвонили из реанимационного отделения и сказали, что у нее уже идет остановка. Ранее нам сообщали, что отказывают органы, что почка отказывает, сердце тоже отказывает. Нас готовили к этому", – рассказал потерпевший.

Ранее Адилет Зейнел заявлял о намерении отказаться от статуса потерпевшего, а сегодня в суде объяснил свое решение тем, что хочет начать новую жизнь.

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18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.