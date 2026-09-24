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Общество

"Не хочу, чтобы ее дети остались без матери": мама Улданы Мырзуан обратилась к суду

Астана, Суд, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны мама погибшей фельдшера Улданы Мырзуан 24 сентября 2026 года выступила в прениях и попросила не лишать свободы председателя ОСИ Сауле Жубаниязову, если суд признает ее виновной, передает корреспондент Zakon.kz.

Мама Улданы отметила, что после гибели дочери у нее осталось множество вопросов, на которые она до сих пор не может найти ответ. Она призналась, что ей тяжело выступать в суде и говорить о произошедшей трагедии.

"Для любой матери невозможно передать словами, какое это горе – потерять своего ребенка, в последний раз увидеть своего ребенка, прощаясь с ним, а затем проводить его в последний путь. Это боль, которая не помещается в сердце матери. Во время этого судебного процесса мне было особенно тяжело слышать от свидетелей, которые были рядом с моей дочерью в последние минуты ее жизни, о том, что Улдана испытала страдания", – сказала Салима Ешенкулова-Омарова.

Она также рассказала, что Улдана с детства интересовалась медициной и мечтала стать врачом, а профессию фельдшера выбрала из желания помогать людям.

"Она честно исполняла свои профессиональные обязанности. Для нее данная присяга была не просто словами, она была верна присяге, которую дала государству. Как вам всем известно, 8 ноября 2025 года во время исполнения своих служебных обязанностей произошла эта трагедия. (…) Моя Улдана пришла туда ради людей, ради оказания помощи гражданам, пострадавшим и нуждающимся в медицинской помощи. Она исполняла свой профессиональный и человеческий долг", – продолжила мама погибшей.

Салима Ешенкулова-Омарова напомнила, что за проявленное мужество Улдана была награждена медалью указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По словам матери, эта награда стала для нее свидетельством того, каким человеком была ее дочь, и признанием ее поступка на государственном уровне.

При этом она подчеркнула, что определять виновных должен суд, а сама она не пришла в суд ради мести или обвинений.

"Я никому не говорю и никогда не говорила: "Ты виновен". Я также не стою здесь для того, чтобы требовать моральную компенсацию. Я не требую и не буду ее требовать. Деньги не вернут мне мою Улдану. Никакая компенсация не сможет вернуть ее улыбку, ее голос и ее объятия. Я не измеряю жизнь моей Улданы деньгами. Я прошу только правды и справедливости", – заявила она.

Мама погибшей попросила суд всесторонне рассмотреть обстоятельства дела. По ее словам, если в действиях Жубаниязовой отсутствует состав преступления, она должна быть освобождена от ответственности. Если же суд установит ее вину, мать Улданы попросила не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

"Сауле Жубаниязова – мать-одиночка. Я тоже мать. У нее двое детей. (…) По воле Аллаха, по воле судьбы я потеряла свою дочь, но я не хочу, чтобы Сауле Жубаниязова была лишена своих детей при жизни, чтобы ее дети остались без матери. Поэтому я прошу, уважаемый суд, всесторонне и объективно рассмотреть все обстоятельства дела, взвесить все доводы и вынести справедливое решение. Если же суд признает ее виновной, прошу суд не назначать Сауле Жубаниязовой наказание, связанное с лишением свободы, и ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы", – заключила она

Ранее представители двух потерпевших заявили гражданские иски о возмещении морального и материального вреда.

18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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