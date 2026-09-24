Дмитрий Останькович и Ляззат Чинкисбаева стали заместителями председателя Қазақстан Халық Кеңесі

Сегодня, 24 сентября 2026 года, заместителями председателя Қазақстан Халық Кеңесі назначены Дмитрий Останькович и Ляззат Чинкисбаева, сообщает Zakon.kz.

Официальный документ размещен в Telegram-канале Қазақстан Халық Кеңесі:

"В соответствии с распоряжением председателя Қазақстан Халық Кеңесі и пунктом 5 статьи 8 Конституционного закона Республики Казахстан "О Қазақстан Халық Кеңесі" заместителями председателя Қазақстан Халық Кеңесі назначены Дмитрий Останькович и Ляззат Чинкисбаева".

20 января 2026 года президент Токаев на Национальном курултае заявил: исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института он предложил создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана.

Уже 8 июля 2026 года указом президента Канатбек Жайсанбаев был назначен заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі и освобожден от ранее занимаемой должности.

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Сегодня, 24 сентября 2026 года, на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі президент Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах в маслихаты всех уровней.