Наказание за брань в СМИ и соцсетях: в Минкультуры объяснили логику новой нормы

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов 24 сентября 2026 года в кулуарах Дворца независимости в Астане прокомментировал предложение наказывать казахстанцев за нецензурную речь в соцсетях и СМИ, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты пояснили, что за брань в социальных сетях предлагается наказывать так, как если бы действия были совершены в общественных местах. Они поинтересовались, чем оно мотивировано.

"Еще обсуждается в стенах Курултая. Норма на самом деле логичная. Думаю, бессмысленно это отрицать. Она, в первую очередь, направлена на то, чтобы у нас наконец-то появилось понимание, что нет разницы, где закон нарушен – в физическом офлайн-пространстве или в пространстве, которое мы привыкли называть виртуальным, онлайн", – ответил Евгений Кочетов.

По его словам, принцип "Закон и Порядок", а также принципы морали и этики должны соблюдаться везде.

"Норма на это и направлена. Как это будет выглядеть – сейчас обсуждаем в Курултае. Каким будет наказание – давайте дождемся обсуждения в Курултае", – резюмировал вице-министр.

Что будет считаться нецензурной бранью, если введут наказание за нее в СМИ и соцсетях, можно прочитать здесь.